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Haberler Magazin

Koca Bebek Joe konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Koca Bebek Joe hangi yıl çekildi?

Charlize Theron'un başrolünde yer aldığı Koca Bebek filmi merak konusu oldu. 1998 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Ron Underwood oturuyor. Peki, Koca Bebek Joe konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 21:50
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Koca Bebek Joe konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Koca Bebek Joe hangi yıl çekildi?

Koca Bebek Joe filmi merak konusu oldu. Koca Bebek Joe konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Koca Bebek Joe hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları araştırılırken merak edilenleri sizler için derledik.

KOCA BEBEK JOE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Afrika'da yaşayan kocaman bir goril olan 'Joe', zoolog Gregg O'Hara tarafından kaçak avlanan avcılar tarafından öldürülmeden önce son anda kurtarılır. Kurtarıcıları, 'Joe'nun daha huzurlu bir hayat sürmesi adına onu beraberlerinde görmek isterler. Joe'nun yeni evi California'daki bir hayvan rezervi olacaktır. Ancak Joe, onu çalıp kötü emelleri uğrunda satmak isteyen bir suçlu nedeniyle güvende değildir. Durumu fark eden Joe, Los Angeles şehrine kaçar. Şehri tehdit ettiği gerekçesiyle öldürülmeden önce, Joe'nun bir kez daha kurtarılması gerekmektedir.

KOCA BEBEK JOE OYUNCULARI

  • Bill Paxton
  • Charlize Theron
  • Peter Firth
  • Terry Moore
  • Ray Harryhausen
  • Ted Hartley
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