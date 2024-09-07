METRODAN KAÇIŞ (The Taking of Pelham) FİLMİNİN KONUSU NE? | Metrodan Kaçış filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Metrodan Kaçış filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Tony Scott'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Metrodan Kaçış filminin konusu ne? Metrodan Kaçış oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Garber, New York metrosunda çalışan bir memurdur. Garber'ın monoton günleri bir gün trenin silahlı adamlar tarafından kaçırılmasıyla kaosa dönüşür. Çete lideri Ryder, bir saat içinde fidye ödenmediği taktirde trendeki herkesi öldürmekle tehdit eder. Garber, Ryder'ı zekasıyla alt edip rehineleri kurtarabilmek için metro sistemi hakkındaki bilgisinden yararlanacaktır.

METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

John Travolta

John Turturro

Robert Vataj

James Gandolfini

Victor Gojcaj

Michael Rispoli

Luis Guzmán