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GRİ KURT FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Gri Kurt (The Grey) filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Gri Kurt filmi televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve 2011 yılında beyazperdede izleyicinin karşısına çıkan film, televizyon başındaki izleyenlere sinema şöleni yaşatacak. Joe Carnahan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin konusu, oyuncuları ve detaylar araştırılmaya devam ederken; Gri Kurt filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 14:02 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 14:03
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GRİ KURT FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Gri Kurt (The Grey) filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Başrollerini Liam Neeson, Dallas Roberts, Frank Grillo gibi sevilen isimlerin paylaştığı aksiyon ve gerilim türündeki Gri Kurt filminin oyuncuları, konusu gündemde yerini aldı. 2011 yılında vizyona giren Gri Kurt filminin detayları araştırılmaya başladı. İşte Gri Kurt filmine dair merak edilenler...

GRİ KURT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen bir ekip, uçaklarının düşmesi sonucu bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalırlar. Grubun başı olan Ottway (Liam Neeson), ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapmak zorundadır.

Hem kaza sonrası aldıkları ölümcül yaralar, hem de insanı donduran hava koşulları karşısında kurtlara yem olmadan buradan kurtulabilecekler midir?

GRİ KURT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Liam Neeson
  • Frank Grillo
  • Dermot Mulroney
  • Dallas Roberts
  • Joe Anderson
  • Nonso Anozie
  • James Badge Dale
  • Ben Bray
  • Greg Nicotero
  • Jacob Blair
  • Anne Openshaw
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