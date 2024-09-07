GRİ KURT FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Gri Kurt (The Grey) filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Başrollerini Liam Neeson, Dallas Roberts, Frank Grillo gibi sevilen isimlerin paylaştığı aksiyon ve gerilim türündeki Gri Kurt filminin oyuncuları, konusu gündemde yerini aldı. 2011 yılında vizyona giren Gri Kurt filminin detayları araştırılmaya başladı. İşte Gri Kurt filmine dair merak edilenler...

GRİ KURT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Alaska'da petrol sondajında çalışmak için görevlendirilen bir ekip, uçaklarının düşmesi sonucu bölgenin vahşi ve ıssız bir alanında mahsur kalırlar. Grubun başı olan Ottway (Liam Neeson), ekibin vahşi doğada aç kurtlara karşı hayatta kalabilmesi için elinden geleni yapmak zorundadır.

Hem kaza sonrası aldıkları ölümcül yaralar, hem de insanı donduran hava koşulları karşısında kurtlara yem olmadan buradan kurtulabilecekler midir?

GRİ KURT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?