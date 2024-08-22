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Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Hızlı ve Öfkeli 6 hangi yıl çekildi?

Hızlı ve Öfkeli 6 (Fast and Furious 6), aksiyon ve hız tutkunlarının beğenisini kazanan bir film. Film, Dominic Toretto (Vin Diesel) ve ekibinin, eski bir askeri lider olan Owen Shaw (Luke Evans) ile karşı karşıya gelmesini konu alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hızlı ve Öfkeli 6 hangi yıl çekildi? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 23:17
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Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Hızlı ve Öfkeli 6 hangi yıl çekildi?

Hızlı ve Öfkeli filminin altıncı filmi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İlk kez 2013 yılında vizyona giren, Vin Diesel ve ekibini konu alan film ile ilgili Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Hızlı ve Öfkeli 6 hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detayları sizler için derledik.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli 6 (Fast and Furious 6) filmi, Dominic Toretto (Vin Diesel) ve ekibinin, uluslararası suç çetesi lideri Owen Shaw (Luke Evans) ile yüzleşmesini konu alır. Shaw, sofistike bir suç organizasyonu yönetmektedir ve tehlikeli bir teknolojiye sahip bir silahı ele geçirip, Avrupa şehirlerini kaosa sürüklemeyi planlamaktadır. Shaw'ın ekibinin hem dövüş becerileri hem de yüksek performanslı araçları, Toretto'nun ekibinin karşısına çıkmaktadır.

Toretto ve ekibi, Shaw'ın planlarını engellemek ve aynı zamanda Toretto'nun eski sevgilisi Letty Ortiz'in (Michelle Rodriguez) Shaw'ın çetesinde olduğunu öğrenirler. Letty'nin hafızasını kaybetmiş olması ve Shaw'ın ona zarar vermesi ekibin motivasyonunu artırır. Film, aksiyon dolu kovalamacalar, dövüş sahneleri ve etkileyici araç yarışları ile doludur, aynı zamanda ekip üyelerinin kişisel mücadelelerini ve aralarındaki güçlü bağları da ön plana çıkarır.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Vin Diesel – Dominic Toretto

Paul Walker – Brian O'Conner

Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

Dwayne Johnson – Luke Hobbs

Jordana Brewster – Mia Toretto

Ludacris – Tej Parker

Tyrese Gibson – Roman Pearce

Sung Kang – Han Lue

Gal Gadot – Gisele Yashar

Elena Neves – Elsa Pataky

Luke Evans – Owen Shaw

Nathalie Emmanuel – Ramsey

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