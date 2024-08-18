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KAYA (THE ROCK) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kaya filmi hangi yıl çekildi?

Michael Bay'in yönettiği Kaya filmi Don Simpson ve Jerry Bruckheimer yapımcılığında çekildi. İlk kez 1996 yılında vizyona giren film aksiyon ve gerilim severler tarafından araştırılıyor. Peki, Kaya (The Rock) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 16:32
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KAYA (THE ROCK) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kaya filmi hangi yıl çekildi?

Başrollerini Sean Connery, Nicolas Cage ve Ed Harris'in paylaştığı Kaya filmi izleyiciler tarafından dikkat çekti. Orijinal ismi The Rock olan film 1996 yılında vizyona girmişti ve adını kült filmler arasına yazdırdı. Kaya (The Rock) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kaya filmi hangi yıl çekildi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

KAYA (THE ROCK) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaya, eski bir savaş kahramanı olan General Hummel'ın, kimyasal silahlarla donanmış bir grup asi deniz komandosu ile Alcatraz adasını ele geçirmesini ve turistleri rehin almasını konu ediniyor. Hummel, gizli operasyonlarda ölen askerlerin ailelerine ödenmek üzere 100 milyon dolar fidye ister ve talepleri karşılanmazsa San Francisco'yu kimyasal roketlerle bombalamayı planlar.

Pentagon, Hummel'ı durdurmak için tek çare olarak, Alcatraz'dan kaçmayı başarmış tek mahkum John Mason ve kimyasal silah uzmanı Dr. Stanley Goodspeed'i görevlendirir. İkili, zamana karşı ölümcül bir mücadeleye girerler.

KAYA FİLMİ OYUNCULARI

  • Sean Connery

  • Nicolas Cage

  • Ed Harris

  • Michael Biehn

  • William Forsythe

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