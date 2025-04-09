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Haberler Galatasaray Galatasaray günü taktik çalışmasıyla bitirdi

Galatasaray günü taktik çalışmasıyla bitirdi

Galatasaray, Süper Lig’in 31'inci haftasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 15:47
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Galatasaray günü taktik çalışmasıyla bitirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Takım daha sonra saat 16.30'da İstanbul'dan Samsun'a uçarak mücadele için kampa girecek.

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