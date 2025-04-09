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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi beklenmeyen sıkıntı!

Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi beklenmeyen sıkıntı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya için bu maç çok büyük kritik öneme sahipken yaşanan o gelişme sarı-lacivertli camiayı bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 14:01
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Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi beklenmeyen sıkıntı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi beklenmeyen sıkıntı!

Kanarya bu zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılarak Galatasaray ile yer aldığı şampiyonluk mücadelesinde hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi beklenmeyen sıkıntı!

Kritik maç öncesi yaşanan o gelişme, sarı-lacivertli camiayı endişelendiriyor.

Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi beklenmeyen sıkıntı!

HAVANIN KARLI OLMASI BEKLENİYOR!

Hürriyet'in derlediği habere göre Nisan ayında alışılmadık şekilde perşembe gecesi başlaması beklenen kar yağışının maçın oynanacağı pazar gününde de devam etmesi bekleniyor. Meteorolojik verilerde, cumartesi gecesi -6 dereceye kadar düşeceği görülen hava sıcaklığının, maçın oynanacağı saatlerde 0 ile 1 derece arasında olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi beklenmeyen sıkıntı!

Kanarya bu mücadelede rakibinin yanı sıra olumsuz hava koşulları ile de mücadele edecek.

Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi beklenmeyen sıkıntı!

Alttan ısıtmalı Sivas 4 Eylül Stadı'nda zeminde kar olmayacak ancak yaşanacak bu durum Fenerbahçe cephesinde nisan ayında yaşanan kötü bir sürpriz olarak algılandı.

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