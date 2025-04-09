Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi beklenmeyen sıkıntı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Kanarya için bu maç çok büyük kritik öneme sahipken yaşanan o gelişme sarı-lacivertli camiayı bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...
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HAVANIN KARLI OLMASI BEKLENİYOR!
Hürriyet'in derlediği habere göre Nisan ayında alışılmadık şekilde perşembe gecesi başlaması beklenen kar yağışının maçın oynanacağı pazar gününde de devam etmesi bekleniyor. Meteorolojik verilerde, cumartesi gecesi -6 dereceye kadar düşeceği görülen hava sıcaklığının, maçın oynanacağı saatlerde 0 ile 1 derece arasında olması bekleniyor.
Kanarya bu mücadelede rakibinin yanı sıra olumsuz hava koşulları ile de mücadele edecek.
Alttan ısıtmalı Sivas 4 Eylül Stadı'nda zeminde kar olmayacak ancak yaşanacak bu durum Fenerbahçe cephesinde nisan ayında yaşanan kötü bir sürpriz olarak algılandı.
EV SAHİBİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK MAÇ
Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi yolunda bu mücadeleye çıkarken ev sahibi Net Global Sivasspor ise küme düşmemek adına bu karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
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