Galatasaray'da Alvaro Morata için transferde sürpriz gelişme! Yeni adresi...
Galatasaray'da kiralık olarak forma terleten Alvaro Morata ile ilgili transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu hakkında çıkan son haberler gündeme bomba gibi düştü. İşte tüm detaylar...
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LaLiga kulübünün, golcü oyuncunun transferini hayata geçirmek için araştırmaya başladığı, bunun büyük ölçüde Milan'ın ayrılık şartlarına ve Galatasaray'ın kiralamayı sonlandırmaya istekli olup olmadığına bağlı olduğu kaydedildi.
32 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla kiralık sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Morata'nın mukavelesinde Galatasaray lehine şarta bağlı satın alma opsiyonu maddesi de bulunuyor.
İspanyol golcünün, altyapısından yetiştiği kulüp olan Getafe'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Haber detayında, eski takımına olan bağlılığını daha önce de dile getiren Alvaro Morata'nın Getafe projesini kabul etmesini kolaylaştıran 3 etken bulunduğu dile getirildi.
Bu etkenler; ilesine yakın olması, sportif devamlılık sağlayabilmesi ve ligin üst sıralarını hedefleyen bir takıma katkı verebilmesi olarak sıralandı. Morata, Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı ve sarı kırmızılı takıma 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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