Galatasaray'da Alvaro Morata için transferde sürpriz gelişme! Yeni adresi...

32 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla kiralık sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Morata'nın mukavelesinde Galatasaray lehine şarta bağlı satın alma opsiyonu maddesi de bulunuyor.

İspanyol golcünün, altyapısından yetiştiği kulüp olan Getafe'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Haber detayında, eski takımına olan bağlılığını daha önce de dile getiren Alvaro Morata'nın Getafe projesini kabul etmesini kolaylaştıran 3 etken bulunduğu dile getirildi.