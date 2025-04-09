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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Alvaro Morata için transferde sürpriz gelişme! Yeni adresi...

Galatasaray'da Alvaro Morata için transferde sürpriz gelişme! Yeni adresi...

Galatasaray'da kiralık olarak forma terleten Alvaro Morata ile ilgili transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu hakkında çıkan son haberler gündeme bomba gibi düştü. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 12:34
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Galatasaray'da Alvaro Morata için transferde sürpriz gelişme! Yeni adresi...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldızı Alvaro Morata'nın geleceği büyük merak konusu haline gelmişti. Son olarak İspanyol golcüyle ilgili transferde o bomba iddia gündeme oturdu.

Galatasaray'da Alvaro Morata için transferde sürpriz gelişme! Yeni adresi...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın sezon sonunda ülkesi İspanya'ya dönebileceği ileri sürüldü.

Galatasaray'da Alvaro Morata için transferde sürpriz gelişme! Yeni adresi...

NTV'nin İspanyol basınından Fichajes'den derlediği haberde; Getafe, Morata'yı kadrosuna katarak önümüzdeki transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerden birini yapabilir.

Galatasaray'da Alvaro Morata için transferde sürpriz gelişme! Yeni adresi...

LaLiga kulübünün, golcü oyuncunun transferini hayata geçirmek için araştırmaya başladığı, bunun büyük ölçüde Milan'ın ayrılık şartlarına ve Galatasaray'ın kiralamayı sonlandırmaya istekli olup olmadığına bağlı olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da Alvaro Morata için transferde sürpriz gelişme! Yeni adresi...

32 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla kiralık sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Morata'nın mukavelesinde Galatasaray lehine şarta bağlı satın alma opsiyonu maddesi de bulunuyor.

Galatasaray'da Alvaro Morata için transferde sürpriz gelişme! Yeni adresi...

İspanyol golcünün, altyapısından yetiştiği kulüp olan Getafe'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Haber detayında, eski takımına olan bağlılığını daha önce de dile getiren Alvaro Morata'nın Getafe projesini kabul etmesini kolaylaştıran 3 etken bulunduğu dile getirildi.

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