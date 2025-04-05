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Haberler Galatasaray Boniface heyecanlandırdı

Boniface heyecanlandırdı

Osimhen’in Nijerya Milli Takımı’ndan yakın arkadaşı Victor Boniface, Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Sarı kırmızılı taraftarlar heyecanlandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Boniface heyecanlandırdı

Galatasaraylı taraftarlar dün büyük bir heyecan yaşadı... Bunun nedeni de; Bayer Leverkusen'in yıldızı Victor Boniface... Sarı-kırmızılıların süper starı Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Boniface, kendi sosyal medya hesabından Galatasaray formasını giydiği bir fotoğrafını paylaştı, yer yerinden oynadı. Boniface'in durumunu alıntılayan Osimhen, "adamım" mesajıyla paylaşım yaptı.

TARAFTARLAR ÇILDIRDI

24 yaşındaki golcü futbolcunun G.Saray forması giymesi; sarıkırmızılı taraftarlar tarafından sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylı futbolseverler; "Acaba Osimhen ayrılacak da Boniface'i mi kadromuza katacağız" şeklinde mesajlar yayımladı. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Boniface'in Bayer Leverkusen'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 24 maça çıkan Boni, 11 gol attı.

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