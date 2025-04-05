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Haberler Galatasaray Osimhen’e talip çok

Osimhen’e talip çok

İtalyanlar, Juventus, M.United ve iki Suudi ekibinin Osimhen için Napoli’yle görüştüğünü yazdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Osimhen’e talip çok

Galatasaray'da muhteşem bir performans ortaya koyan Victor Osimhen'in talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü için Manchester United, Juventus ve iki Suudi kulübü, Napoli'yle görüşmelere başladı. Haberlerde; Manchester United'ın Osimhen için bir miktar bonservisin yanı sıra; Garnacho'yu Napoli'ye önereceği bilgisi yer aldı.

MART AYININ GOLCÜSÜ

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, mart ayında attığı gollerle rakiplerine fark attı. Nijeryalı oyuncu, geride bıraktığımız ay, 6 defa ağları sarstı... İkinci sırada Sivas'tan Rey Manaj, 3 golle yer aldı. En-Nesyri, Dzeko ve İmmobile, Osimhen'in yanına yaklaşamadı.

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