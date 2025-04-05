Osimhen’e talip çok

Galatasaray'da muhteşem bir performans ortaya koyan Victor Osimhen'in talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü için Manchester United, Juventus ve iki Suudi kulübü, Napoli'yle görüşmelere başladı. Haberlerde; Manchester United'ın Osimhen için bir miktar bonservisin yanı sıra; Garnacho'yu Napoli'ye önereceği bilgisi yer aldı.

MART AYININ GOLCÜSÜ

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, mart ayında attığı gollerle rakiplerine fark attı. Nijeryalı oyuncu, geride bıraktığımız ay, 6 defa ağları sarstı... İkinci sırada Sivas'tan Rey Manaj, 3 golle yer aldı. En-Nesyri, Dzeko ve İmmobile, Osimhen'in yanına yaklaşamadı.