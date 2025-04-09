GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in geleceği büyük merak konusu haline gelirken oyuncuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son olarak Nijeryalı futbolcunun oynamak istediği kulübü açıkladılar. İşte tüm detaylar...
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Son olarak futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. ESPN'de yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre Galatasaray, sezon başında kiralık olarak Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için anlaşma sağlayamadı.
Haberin devamında ve detaylarında ise Nijeryalı golcünün Premier Lig'den bir takıma veya Juventus'a transfer olmak istediği öne sürüldü.
Öte yandan Manchester United'ın maaş bütçesini ayarlayabilmek için yoğun çalışma içinde olduğu belirtilirken, kırmızı - şeytanların Osimhen için Viktor Gyökeres transferinden vazgeçmeye yakın olduğu aktarıldı.
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