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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in geleceği büyük merak konusu haline gelirken oyuncuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son olarak Nijeryalı futbolcunun oynamak istediği kulübü açıkladılar. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 10:36
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar!

Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosuna Napoli'den kiralık olarak Victor Osimhen'i katmayı başarmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar!

Nijeryalı futbolcu sarı-kırmızılı forma altında kariyer rekoruna hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar!

Osimhen kariyerinin en çok gol attığı sezonunu 2022-23'te Napoli'de 39 maçta attığı 31 golle yaşayan 26 yaşındaki golcü, Galatasaray'da 4 gol daha atarsa yıldız futbolcu kariyer rekorunu kıracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar!

Son olarak futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. ESPN'de yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre Galatasaray, sezon başında kiralık olarak Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için anlaşma sağlayamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar!

Haberin devamında ve detaylarında ise Nijeryalı golcünün Premier Lig'den bir takıma veya Juventus'a transfer olmak istediği öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Victor Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar!

Öte yandan Manchester United'ın maaş bütçesini ayarlayabilmek için yoğun çalışma içinde olduğu belirtilirken, kırmızı - şeytanların Osimhen için Viktor Gyökeres transferinden vazgeçmeye yakın olduğu aktarıldı.

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