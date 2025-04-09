Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon sonunda Manchester City ile yollarını ayıracak İlkay Gündoğan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, adı uzun süredir Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki isimlerin başında İlkay Gündoğan geliyor.
Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu, İngiliz deviyle yollarını ayıracak.
İspanyol basını, Galatasaray'ın İlkay için yaz transfer döneminde iddialı bir hamle yapmaya hazırlandığını yazdı.
Fichajes'te yer alan haberde, sarı-kırmızılıların bonservissiz transfer edebileceğini bildiği tecrübeli futbolcuyu stratejik bir fırsat olarak değerlendirdiği belirtildi.
Haberde Galatasaray'ın 34 yaşındaki futbolcuya ilgisinin şaşırtıcı olmadığı ve sarı-kırmızılıların sağlam projeleriyle uluslararası hedefleri olan ünlü isimleri kadrosuna kattığı yazıldı.
Haberde ayrıca Türk asıllı futbolcunun Türkiye ile olan kültürel ve ailevi bağlarının da bu transferde etkili olacağı vurgulandı.
İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 42 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
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