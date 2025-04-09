Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

Fichajes'te yer alan haberde, sarı-kırmızılıların bonservissiz transfer edebileceğini bildiği tecrübeli futbolcuyu stratejik bir fırsat olarak değerlendirdiği belirtildi.

Haberde Galatasaray'ın 34 yaşındaki futbolcuya ilgisinin şaşırtıcı olmadığı ve sarı-kırmızılıların sağlam projeleriyle uluslararası hedefleri olan ünlü isimleri kadrosuna kattığı yazıldı.