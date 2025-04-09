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Haberler Galatasaray Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon sonunda Manchester City ile yollarını ayıracak İlkay Gündoğan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, adı uzun süredir Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 16:00
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MERT KILIÇ
Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

Lig ve kupada yoluna tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

Sezonu zirvede noktalayarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Aslan, yeni sezon öncesi kadrosuna birçok yıldızı katarak Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı liginde şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki isimlerin başında İlkay Gündoğan geliyor.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu, İngiliz deviyle yollarını ayıracak.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

İspanyol basını, Galatasaray'ın İlkay için yaz transfer döneminde iddialı bir hamle yapmaya hazırlandığını yazdı.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

Fichajes'te yer alan haberde, sarı-kırmızılıların bonservissiz transfer edebileceğini bildiği tecrübeli futbolcuyu stratejik bir fırsat olarak değerlendirdiği belirtildi.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

Haberde Galatasaray'ın 34 yaşındaki futbolcuya ilgisinin şaşırtıcı olmadığı ve sarı-kırmızılıların sağlam projeleriyle uluslararası hedefleri olan ünlü isimleri kadrosuna kattığı yazıldı.

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer gelişmesi! İlkay Gündoğan...

Haberde ayrıca Türk asıllı futbolcunun Türkiye ile olan kültürel ve ailevi bağlarının da bu transferde etkili olacağı vurgulandı.

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