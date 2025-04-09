Kerem Aktürkoğlu İngiliz devinin transfer gündeminde!
Portekiz'in önde gelen takımlarından Benfica formasını terleten milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiliz devinin 26 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Portekiz'de iyi bir sezon geçiren milli futbolcunun son haftalardaki form grafiğinden sonra İngiliz devinin ilgisini iyice kendine çekmeyi başardığı belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 42 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.
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