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Haberler Futbol Kerem Aktürkoğlu İngiliz devinin transfer gündeminde!

Kerem Aktürkoğlu İngiliz devinin transfer gündeminde!

Portekiz'in önde gelen takımlarından Benfica formasını terleten milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiliz devinin 26 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 15:39
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Kerem Aktürkoğlu İngiliz devinin transfer gündeminde!

Benfica'nın Portekiz Ligi'nde deplasmanda aldığı 4-1'lik Porto galibiyeti büyük ses getirmişti. Pavlidis'in hat-trick ile damga vurduğu maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de asist yapmıştı.

Kerem Aktürkoğlu İngiliz devinin transfer gündeminde!

Maça özellikle Porto'da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Fabio Vieira'yı izlemeye gelen Arsenal gözlemcileri, Kerem Aktürkoğlu'ndan da etkilendi.

Kerem Aktürkoğlu İngiliz devinin transfer gündeminde!

NTV'nin TBR Football'dan derlediği habere göre, Arsenal, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduğundan bu yana Kerem Aktürkoğlu'nu takip ediyor.

Kerem Aktürkoğlu İngiliz devinin transfer gündeminde!

Portekiz'de iyi bir sezon geçiren milli futbolcunun son haftalardaki form grafiğinden sonra İngiliz devinin ilgisini iyice kendine çekmeyi başardığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu İngiliz devinin transfer gündeminde!

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 42 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.

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