Fenerbahçe'de Net Global Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. 3 grup halinde yapılan pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, antrenmanı bireysel programlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.