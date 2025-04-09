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Haberler Galatasaray Galatasaray Daikin 3-2 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Daikin 3-2 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final turunda dev derbide Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Galatasaray Daikin mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 16:05
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Galatasaray Daikin 3-2 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final turunda dev derbide Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaştı.

Galatasaray Daikin ev sahibi olduğu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1. Set sonucu: Galatasaray Daikin 25-23 Fenerbahçe Medicana

2. Set sonucu: Galatasaray Daikin 20-25 Fenerbahçe Medicana

3. Set sonucu: Galatasaray Daikin 25-23 Fenerbahçe Medicana

4. Set sonucu: Galatasaray Daikin 21-25 Fenerbahçe Medicana

5. Set sonucu: Galatasaray Daikin 15-10 Fenerbahçe Medicana

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