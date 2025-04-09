Galatasaray Daikin 3-2 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final turunda dev derbide Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaştı.
Galatasaray Daikin ev sahibi olduğu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçmeyi başardı.
İŞTE SET SONUÇLARI:
1. Set sonucu: Galatasaray Daikin 25-23 Fenerbahçe Medicana
2. Set sonucu: Galatasaray Daikin 20-25 Fenerbahçe Medicana
3. Set sonucu: Galatasaray Daikin 25-23 Fenerbahçe Medicana
4. Set sonucu: Galatasaray Daikin 21-25 Fenerbahçe Medicana
5. Set sonucu: Galatasaray Daikin 15-10 Fenerbahçe Medicana