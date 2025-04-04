Galatasaray'da transferde flaş gelişme! Osimhen o teklifi reddetti
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'ye 2 gol atarak yıldızlaşıp Galatasaray'a turu getiren Victor Osimhen hakkında transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan o habere göre, Nijeryalı golcünün o takımın teklifini reddettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralık olarak katılan Nijeryalı golcünün adı dünya devleriyle anılmaya devam ederken İtalyan basınından son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.
OSIMHEN'DEN JUVE'NİN TEKLİFİNE RET!
İtalya Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus, Osimhen'i transfer etmek için temsilcileriyle olası bir transferi görüşmek üzere toplantı yaptığı öne sürüldü.
Juvefc.com'da yer alan haberde, 26 yaşındaki ismin Torino ekibinin ilgisini nazikçe kabul ettiği ve önceliğinin Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birine transfer olduğunu söyleyerek teklifi reddettiği yazıldı.
Haberin devamında Osimhen'in Premier Lig'de bir takıma transfer olmak konusunda istekli olduğu, Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin tercih ettiği yerler arasında olduğu; aynı zamanda Paris Saint-Germain veya Bayern Münih için oynama olasılığına da açık olduğu belirtildi.
Haberde son olaraksa Juventus'un Osimhen'in tutumuna profesyonellikle karşılık verdiği ve daha fazla zorlamadan pozisyonunu kabul ettiği bildirildi. Ancak spekülasyonlar, kulübün şimdi yaklaşımını değiştirebileceğini, gelecekte müzakereleri yeniden canlandırıp canlandıramayacağını belirlemek için transfer stratejisini yeniden değerlendirebileceği vurgulandı.
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