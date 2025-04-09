A101 aktüel ürünler 10 Nisan Perşembe | Aldın Aldın kataloğu

SuperFresh Dondurulmuş Orman Meyveleri 300g:150 tl
Sütaş Kaymaksız Yoğurt 1,5kg: 79,50 tl
Altınkılıç Laktozsuz Kefir 1L: 69,50 tl
Tatlan Sade Bayramiç Tahin Helvası 400g: 69 tl
Nescafe 2'si bir arada 20'li+ Kırmızı Kupa Hediyeli: 99,50 tl
SuperFresh Dondurulmuş Orman Meyveleri 300g:150 tl
Persil Toz Deterjan *Beyaz ve Renkli 9kg: 269 tl
Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml: 109 tl
Familla Natural 3 Katlı Jumbo Kağıt Havlu: 45 tl
Golden Rose Makyaj Sabitleyici Sprey 120 ml: 139,50 tl
Golden Rose Roll-on Lip Gloss:69,50 tl
Cappy Karışık Meyve Nektarı 1L: 45 tl
Sarıyer Gazlı İçecek Karadut Aromalı Gazoz 2,5 L:45 tl
Çerezya Susamlı Fındık 150g: 75 tl
Çokoprens Kakaolu Kremalı Bisküvi: 35 tl
Eti Mini Popkek Kek: 9,5 tl
Glutensiz Fabrika Karabuğday Patlağı: 15 tl