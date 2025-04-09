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Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK 1-1 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Erzurumspor FK 1-1 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 33'üncü hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK, evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 16:29
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Erzurumspor FK 1-1 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 33'üncü hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK, evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ilk yarısı düşük tempoda karşılıklı ve etkisiz ataklarla geçti. İkinci yarının 62'nci dakikasında ev sahibi Erzurumspor FK beklediği golü buldu. Sol kanattan Teklic'in kullandığı kornerde kale alanı önünde boş kalan Sylla düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

74'üncü dakikada konuk ekipte Burak Süleyman beraberliği getiren golü kaydetti. İkinci yarıda karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 sona erdi. Erzurumspor FK şampiyonluk yolunda konuk ettiği Çorum FK ile berabere kalarak büyük yara aldı.

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