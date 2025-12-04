Beşiktaş Merve Tanıl transferini açıkladı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncularından Merve Tanıl'ı transfer etti.
Kulübün açıklamasında, "Kadın voleybol takımımız, 2018-19 ve 2024-25 sezonlarında da formamızı giyen pasör Merve Tanıl'la sözleşme imzaladı. Merve Tanıl'a Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
