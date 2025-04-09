Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 306 geçici personeli bünyesine katacağını duyurdu. 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren başvuruda bulunan adaylar arasından kura ile seçilecek işçiler, TİGEM'de istihdam sağlamaya hak kazanacak. İŞKUR üzerinden yapılan başvuru süreci ve sonuçlara ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki TİGEM personel alımı sonuçları ne zaman? | 2025 TİGEM işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

2025 TİGEM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TİGEM kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10.00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

TİGEM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

Kura sonuçları, kura çekiminin yapıldığı gün, yani 6 Mayıs Salı günü, TİGEM'in resmi web sitesi https://tigem.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek. Kura sonucunda asil listede yer alan adaylar, sözlü mülakat ve uygulama sınavına tabi tutulacak. Mülakat yerleri ve tarihleri, yine TİGEM'in resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

TİGEM PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), 2025 yılı 306 geçici mevsimlik işçi alımı için başvurular, 7-11 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.