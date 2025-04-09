  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TİGEM personel alımı sonuçları ne zaman? | 2025 TİGEM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

TİGEM personel alımı sonuçları ne zaman? | 2025 TİGEM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 306 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden başvuracak adaylardan TİGEM'de çalışacak olanlar kura ile belirlenecek. Başvuru süreci 7 Nisan'da başlayan TİGEM işçi alımı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'TİGEM personel alımı sonuçları ne zaman? | 2025 TİGEM işçi alımı kura çekimi ne zaman?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 14:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TİGEM personel alımı sonuçları ne zaman? | 2025 TİGEM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 306 geçici personeli bünyesine katacağını duyurdu. 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren başvuruda bulunan adaylar arasından kura ile seçilecek işçiler, TİGEM'de istihdam sağlamaya hak kazanacak. İŞKUR üzerinden yapılan başvuru süreci ve sonuçlara ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki TİGEM personel alımı sonuçları ne zaman? | 2025 TİGEM işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

2025 TİGEM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TİGEM kura çekimi Ankara'da 6 Mayıs günü saat 10.00'da yapılacak. Kura sonuçları da https://tigem.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

TİGEM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

Kura sonuçları, kura çekiminin yapıldığı gün, yani 6 Mayıs Salı günü, TİGEM'in resmi web sitesi https://tigem.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek. Kura sonucunda asil listede yer alan adaylar, sözlü mülakat ve uygulama sınavına tabi tutulacak. Mülakat yerleri ve tarihleri, yine TİGEM'in resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

TİGEM PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), 2025 yılı 306 geçici mevsimlik işçi alımı için başvurular, 7-11 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Her unvan sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.

F.Bahçe'de beklenyen sıkıntı! Sivas deplasmanında...
F.Bahçe'den Uruguaylı yıldız kanca!
DİĞER
Evladının böbreğini satan baba! Kanaması olmasına rağmen ölüme terk ettiler
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: "Oyunu yazan da sahneleyen de onlar"
Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar!
R. Madrid'de Arda Krizi! Arsenal maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de beklenyen sıkıntı! Sivas deplasmanında... F.Bahçe'de beklenyen sıkıntı! Sivas deplasmanında... 14:01
Mert Nobre Gostivar ile Avrupa'yı hedefliyor Mert Nobre Gostivar ile Avrupa'yı hedefliyor 13:44
Tirsense - Benfica maçı ne zaman? Tirsense - Benfica maçı ne zaman? 13:27
Boluspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Boluspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 12:54
Morata bombasını patlatacaklar! Yeni adresi... Morata bombasını patlatacaklar! Yeni adresi... 12:34
Pendikspor - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta? Pendikspor - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta? 11:49
Daha Eski
Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 11:39
Erzurumspor FK - Çorum FK maçı saat kaçta? Erzurumspor FK - Çorum FK maçı saat kaçta? 11:30
R. Madrid'de Arda Krizi! Arsenal maçı sonrası... R. Madrid'de Arda Krizi! Arsenal maçı sonrası... 11:25
Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar! Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar! 10:36
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor 10:10
PSG - Aston Villa maçı hangi kanalda? PSG - Aston Villa maçı hangi kanalda? 10:08