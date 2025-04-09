FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almamıştı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Faslı golcüyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düşüp ikinci yarıda farka giden Fenerbahçe'de 45 dakikalık oyun şampiyonluğun anahtarı olarak görülüyor.
EN-NESYRI 11'E DÖNÜYOR
Sabah'ın haberine göre, Talisca'nın çevresini daha dayanıklı ve koşu mesafesi yüksek isimlerle donatmak isteyen Jose Mourinho, En Nesyri'ye de yeniden ilk 11 yolunu açacak.
Faslı oyuncuyu bu hafta dinlendiren Mourinho, Sivas deplasmanında En-Nesyri'yi bir adım öne çıkarıyor.
Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maça çıktı.
Faslı santrfor, 26 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden En-Nesyri'nin güncel piyasa değeriyse 24 milyon Euro.
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