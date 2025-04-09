  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı

FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almamıştı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Faslı golcüyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 15:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı

Sarı-lacivertliler, rakibini 4-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (3) ve Milan Skriniar kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı

Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düşüp ikinci yarıda farka giden Fenerbahçe'de 45 dakikalık oyun şampiyonluğun anahtarı olarak görülüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı

EN-NESYRI 11'E DÖNÜYOR

Sabah'ın haberine göre, Talisca'nın çevresini daha dayanıklı ve koşu mesafesi yüksek isimlerle donatmak isteyen Jose Mourinho, En Nesyri'ye de yeniden ilk 11 yolunu açacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı

Faslı oyuncuyu bu hafta dinlendiren Mourinho, Sivas deplasmanında En-Nesyri'yi bir adım öne çıkarıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı

Faslı santrfor, 26 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Trabzonspor maçında oynamamıştı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden En-Nesyri'nin güncel piyasa değeriyse 24 milyon Euro.

F.Bahçe'de beklenyen sıkıntı! Sivas deplasmanında...
F.Bahçe'den Uruguaylı yıldız kanca!
DİĞER
SON DAKİKA! Arsenal - Real Madrid maçı sonrası Arda Güler krizi! Ancelotti’ye ateş püskürdüler…
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: "Oyunu yazan da sahneleyen de onlar"
Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar!
R. Madrid'de Arda Krizi! Arsenal maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de beklenyen sıkıntı! Sivas deplasmanında... F.Bahçe'de beklenyen sıkıntı! Sivas deplasmanında... 14:01
Mert Nobre Gostivar ile Avrupa'yı hedefliyor Mert Nobre Gostivar ile Avrupa'yı hedefliyor 13:44
Tirsense - Benfica maçı ne zaman? Tirsense - Benfica maçı ne zaman? 13:27
Boluspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Boluspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 12:54
Morata bombasını patlatacaklar! Yeni adresi... Morata bombasını patlatacaklar! Yeni adresi... 12:34
Pendikspor - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta? Pendikspor - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta? 11:49
Daha Eski
Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 11:39
Erzurumspor FK - Çorum FK maçı saat kaçta? Erzurumspor FK - Çorum FK maçı saat kaçta? 11:30
R. Madrid'de Arda Krizi! Arsenal maçı sonrası... R. Madrid'de Arda Krizi! Arsenal maçı sonrası... 11:25
Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar! Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladılar! 10:36
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor 10:10
PSG - Aston Villa maçı hangi kanalda? PSG - Aston Villa maçı hangi kanalda? 10:08