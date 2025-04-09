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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 9 Nisan Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahmut kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 9 Nisan Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahmut kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Mahmut Bey oldu. Mahmut Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahmut kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 9 Nisan puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 17:11
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 9 Nisan Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mahmut kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Mahmut Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 9 Nisan 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MAHMUT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Nisan yarışmacısı Mahmut Bey oldu. Mahmut Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Nisan yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Melis:4

Muhammed: 6

Mahmut: 5

Sevilay: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MELİS KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Nisan yarışmacısı Melis Hanım oldu. Melis Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Zeynep:4

Muhammed: 4

Mahmut: 4

Sevilay: 3

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