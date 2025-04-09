ŞOK aktüelde haftanın fırsatları | 9 -15 Nisan Şok aktüel kataloğu

Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g: 119 tl
Mis Dilimli Tost Peyniri 1200g: 279 tl
Ülker Çokokrem 400g: 65 tl
Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 100g: 52,90 tl
Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g: 119 tl
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li: 250 tl
Vernel Yumuşatıcı Gülün Büyüsü 5L: 125 tl
Duru Sıvı Sabun Okyanus/Avakado 500ml: 45 tl
Bebeland Külot Bez Çeşitleri: 315 tl
Ne Alırsan 75 tl
Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir: 450g
Fiskobirlik Taze Fındık Ezmesi 180g
Special Bitter Çikolata/ Kırmızı Meyve 400g
Dalin Bıcı Bıcı Kolonya 150ml
Glade Aerosol Oda Kokusu 300ml
Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu 30'lu
Finish Tuz 1,5kg
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