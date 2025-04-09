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Haberler Haberler ŞOK aktüelde haftanın fırsatları | 9 -15 Nisan Şok aktüel kataloğu

ŞOK aktüelde haftanın fırsatları | 9 -15 Nisan Şok aktüel kataloğu

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 9 - 15 Nisan kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 13:49
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ŞOK aktüelde haftanın fırsatları | 9 -15 Nisan Şok aktüel kataloğu

Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g: 119 tl
Mis Dilimli Tost Peyniri 1200g: 279 tl
Ülker Çokokrem 400g: 65 tl
Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 100g: 52,90 tl

ŞOK aktüelde haftanın fırsatları | 9 -15 Nisan Şok aktüel kataloğu

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li: 250 tl
Vernel Yumuşatıcı Gülün Büyüsü 5L: 125 tl
Duru Sıvı Sabun Okyanus/Avakado 500ml: 45 tl
Bebeland Külot Bez Çeşitleri: 315 tl

ŞOK aktüelde haftanın fırsatları | 9 -15 Nisan Şok aktüel kataloğu

Ne Alırsan 75 tl
Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir: 450g
Fiskobirlik Taze Fındık Ezmesi 180g
Special Bitter Çikolata/ Kırmızı Meyve 400g
Dalin Bıcı Bıcı Kolonya 150ml
Glade Aerosol Oda Kokusu 300ml
Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu 30'lu
Finish Tuz 1,5kg
Titiz Plastik Ürünleri

ŞOK aktüelde haftanın fırsatları | 9 -15 Nisan Şok aktüel kataloğu

Lipton Yellow Laber Çay 1000g: 189 tl
Red Bull 4x250ml:115 tl
Aytaç Dana Mangal Sucuk 350g:180 tl
Biscolata Veni Çikolatalı Gofret 110g: 20 tl

ŞOK aktüelde haftanın fırsatları | 9 -15 Nisan Şok aktüel kataloğu

Askılı Organizer 5 Bölmeli: 50 tl
Anne Yanı Bebek Yatağı: 249 tl
Keçe Organizer: 64,95 tl
3'lü Katlanır Bebek Küveti Seti: 599 tl

ŞOK aktüelde haftanın fırsatları | 9 -15 Nisan Şok aktüel kataloğu

Mama Sandalyesi: 449 tl
Sevimli Çıngıraklar: 75 tl
Renkli Bebekler: 39,95 tl
Rakamlı Yer Karosu: 199 tl
Ahşap Yapboz: 119 tl

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