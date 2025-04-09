Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası yarı final

Tirsense - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Kupası yarı final maçında Tirsense ile Benfica karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TIRSENSE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek Tirsense - Benfica maçı 9 Nisan Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TIRSENSE - BENFICA MAÇI canlı izle

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