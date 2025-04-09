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Haberler Futbol Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası yarı final

Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası yarı final

Portekiz Kupası yarı final maçında Tirsense ile Benfica karşı karşıya gelecek. İki takım da yükselişini sürdürerek kupayı kaldırmayı amaçlarken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 13:27
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Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası yarı final

Tirsense - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Kupası yarı final maçında Tirsense ile Benfica karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Tirsense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TIRSENSE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek Tirsense - Benfica maçı 9 Nisan Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TIRSENSE - BENFICA MAÇI canlı izle

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