09.04.2025 | Tirsense - Benfica Lisbon 07.09.2024 | UD Santarem - SG Sacavenense 07.09.2024 | AD Ovarense - SC Sao Joao de Ver 07.09.2024 | AD Machico - Macedo Cavaleiros 07.09.2024 | Rebordosa AC - CS Juventude Gaula 07.09.2024 | Guarda Desportiva FC - CD de Estarreja 07.09.2024 | Ginasio Figueirense - AD Sanjoanense 07.09.2024 | Lusitania FC Lourosa - Lamas 07.09.2024 | Academica de Coimbra - Sport Benfica Castelo Branco 08.09.2024 | Abrantes E Benfica - Operario 08.09.2024 | Leca FC - AD Marco 09 08.09.2024 | Clube Uniao 1919 - SC Beira Mar 08.09.2024 | Gd de Valpacos - AD Limianos 08.09.2024 | AD Fafe - Amarante FC 08.09.2024 | Caldas - Uniao Serra 08.09.2024 | GD de Oliveira de Frades - Mortagua 08.09.2024 | SC Ferreira Zezere - CA Fundao 08.09.2024 | Pedrogao SP - Pombal 08.09.2024 | Id Vieirense - Sertanense FC 08.09.2024 | Gavionenses - Arronches E Benfica 08.09.2024 | C. Futebol Benfica - Uf Comercio E Industria Setubal 08.09.2024 | Sao Roque - SC Lusitania 08.09.2024 | SC de Viana Do Alentejo - CF Os Belenenses 08.09.2024 | Moura AC - Gd Portel 08.09.2024 | Louletano DC - CF Esperanca de Lagos 08.09.2024 | CD Praia Milfontes - FC Serpa 08.09.2024 | LGC Moncarapachense - CR Grandolense 08.09.2024 | Alianca FC Gandra - Salgueiros Porto 08.09.2024 | SC Maria da Fonte - Su Cardielense 08.09.2024 | Vieira SC - Pedras Salgadas 08.09.2024 | SC Vianense - FC Vinhais 08.09.2024 | SC Vila Real - Gd Joane 08.09.2024 | Brito SC - Maia Lidador 08.09.2024 | Dumiense Cjpii Futebol Sad - Vilaverdense FC 08.09.2024 | CD Cinfaes - Gd Resende 08.09.2024 | Ccdr Vila Cortez - Anadia 08.09.2024 | FC Madalena - Estrela Vendas Novas 15.09.2024 | Gd Velense - SC Regua 20.09.2024 | 1 Dezembro - Oliveirense 21.09.2024 | Anadia - Rabo de Peixe 21.09.2024 | SC Vianense - Portimonense SC 21.09.2024 | Pevidem SC - Maritimo Madeira 21.09.2024 | CD Lajense - SC Maria da Fonte 21.09.2024 | Co Do Montijo - CD Mafra 21.09.2024 | Tirsense - Vieira SC 21.09.2024 | AD Camacha - UD Leiria 21.09.2024 | UD Tocha - FC Penafiel 21.09.2024 | Academica de Coimbra - SCU Torreense 22.09.2024 | Gd Peniche - FC Pacos Ferreira 22.09.2024 | Varzim SC - FC Ferreiras 22.09.2024 | Lagoa - Clube Uniao 1919 22.09.2024 | Juventude Desportiva Lajense - GD Fabril do Barreiro 22.09.2024 | Amora FC - FC Felgueiras 1932 22.09.2024 | Gondomar - Alianca FC Gandra 22.09.2024 | FC Oliveira do Hospital - AD Machico 22.09.2024 | Arronches E Benfica - SC Vila Real 22.09.2024 | Sintrense - Estrela Vendas Novas 22.09.2024 | SC Sao Joao de Ver - FC Serpa 22.09.2024 | SC Covilha - Pombal 22.09.2024 | Electrico FC - Amarante FC 22.09.2024 | Brito SC - Operario 22.09.2024 | CD Alcains - C. Futebol Benfica 22.09.2024 | Atletico Clube de Portugal - Mortagua 22.09.2024 | Uniao SC Paredes - Vilaverdense FC 22.09.2024 | AD Marco 09 - O Elvas Cad 22.09.2024 | SC Coimbroes - FC Alverca SAD 22.09.2024 | CD Cinfaes - FC Barreirense 22.09.2024 | Moura AC - Castrense 22.09.2024 | FC Alpendorada - Sertanense FC 22.09.2024 | Guarda Desportiva FC - Leixoes SC 22.09.2024 | AC Marinhense - Caldas 22.09.2024 | LGC Moncarapachense - Louletano DC 22.09.2024 | Lusitano GC - Academico de Viseu FC 22.09.2024 | CA Pero Pinheiro - CD Feirense 22.09.2024 | Rebordosa AC - GD Braganca 22.09.2024 | AD Limianos - GD Chaves 22.09.2024 | SC Ferreira Zezere - Gdrc Os Sandinenses 22.09.2024 | Os Marialvas - CD Tondela 22.09.2024 | AA Coimbra SF - Valdevez 22.09.2024 | De Fatima - AD Sanjoanense 22.09.2024 | UD Santarem - Desportivo Moncao 22.09.2024 | Lusitania FC Lourosa - FC Vizela 22.09.2024 | SC Lusitania - SC Regua 22.09.2024 | CF Os Belenenses - CD Trofense 18.10.2024 | Portimonense SC - Sporting Lisbon 19.10.2024 | CF Os Belenenses - Gil Vicente Barcelos 19.10.2024 | Atletico Clube de Portugal - Rio Ave FC 19.10.2024 | Amarante FC - Juventude Desportiva Lajense 19.10.2024 | UD Santarem - Moreirense FC 19.10.2024 | Amora FC - Casa Pia Lisbon 19.10.2024 | Gondomar - Santa Clara Azores 19.10.2024 | FC Oliveira do Hospital - CD Mafra 19.10.2024 | Caldas - Tirsense 19.10.2024 | FC Pacos Ferreira - Vitoria Guimarares 19.10.2024 | Anadia - Estrela Amadora 19.10.2024 | 1 Dezembro - SC Braga 19.10.2024 | Pevidem SC - Benfica Lisbon 20.10.2024 | AD Sanjoanense - SC Farense 20.10.2024 | Lagoa - FC Famalicao 20.10.2024 | Brito SC - Moura AC 20.10.2024 | FC Alverca SAD - CA Pero Pinheiro 20.10.2024 | O Elvas Cad - SCU Torreense 20.10.2024 | SC Vila Real - Valdevez 20.10.2024 | FC Alpendorada - CD Cinfaes 20.10.2024 | SC Covilha - LGC Moncarapachense 20.10.2024 | SC Sao Joao de Ver - Uniao SC Paredes 20.10.2024 | Leixoes SC - CD Alcains 20.10.2024 | Os Marialvas - Rebordosa AC 20.10.2024 | Lusitano GC - Estoril Praia 20.10.2024 | UD Leiria - Nacional da Madeir 20.10.2024 | SC Maria da Fonte - FC Arouca 20.10.2024 | GD Chaves - Lusitania FC Lourosa 20.10.2024 | Gdrc Os Sandinenses - Avs Futebol Sad 20.10.2024 | Sintrense - FC Porto 20.10.2024 | Varzim SC - Boavista Porto 21.10.2024 | FC Penafiel - SC Lusitania 22.11.2024 | Sporting Lisbon - Amarante FC 23.11.2024 | SC Lusitania - SC Sao Joao de Ver 23.11.2024 | FC Alverca SAD - Rio Ave FC 23.11.2024 | FC Arouca - SC Farense 23.11.2024 | Lusitano GC - Avs Futebol Sad 23.11.2024 | Vitoria Guimarares - UD Leiria 23.11.2024 | Leixoes SC - SC Braga 23.11.2024 | Casa Pia Lisbon - GD Chaves 23.11.2024 | Benfica Lisbon - Estrela Amadora 24.11.2024 | Tirsense - Brito SC 24.11.2024 | SC Vila Real - Gil Vicente Barcelos 24.11.2024 | FC Oliveira do Hospital - CD Cinfaes 24.11.2024 | SC Covilha - Rebordosa AC 24.11.2024 | FC Famalicao - Santa Clara Azores 24.11.2024 | Moreirense FC - FC Porto 24.11.2024 | Varzim SC - O Elvas Cad 18.12.2024 | Sporting Lisbon - Santa Clara Azores 21.12.2024 | Tirsense - Rebordosa AC 21.12.2024 | FC Oliveira do Hospital - SC Sao Joao de Ver 12.01.2025 | O Elvas Cad - Vitoria Guimarares 12.01.2025 | Casa Pia Lisbon - Rio Ave FC 12.01.2025 | Gil Vicente Barcelos - Moreirense FC 14.01.2025 | SC Farense - Benfica Lisbon 15.01.2025 | SC Braga - Lusitano GC 05.02.2025 | Gil Vicente Barcelos - Sporting Lisbon 05.02.2025 | O Elvas Cad - Tirsense 05.02.2025 | Benfica Lisbon - SC Braga 06.02.2025 | Rio Ave FC - SC Sao Joao de Ver 25.02.2025 | O Elvas Cad - Tirsense 26.02.2025 | Benfica Lisbon - SC Braga 27.02.2025 | Gil Vicente Barcelos - Sporting Lisbon 02.04.2025 | Tirsense - Benfica Lisbon 03.04.2025 | Sporting Lisbon - Rio Ave FC 23.04.2025 | Benfica Lisbon - Tirsense 23.04.2025 | Rio Ave FC - Sporting Lisbon