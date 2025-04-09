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Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 33. hafta maçları ile devam ediyor. Erzurumspor FK ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor FK - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 11:30
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Erzurumspor FK - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta maçında Erzurumspor FK ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor FK - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR FK - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Erzurumspor FK - Çorum FK maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK - ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

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