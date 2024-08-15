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Mumya Geri Dönüyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Mumya Geri Dönüyor hangi yıl çekildi?

Beyazperdenin klasiklerinden Mumya Geri Dönüyor filmi izleyicilerin dikkatini çekti. ilk kez 2001 yılında vizyona giren film Stephen Sommers yönetmenliğinde çekilmişti. Peki, Mumya Geri Dönüyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 22:47
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Mumya Geri Dönüyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Mumya Geri Dönüyor hangi yıl çekildi?

Mumya Geri Dönüyor filmi zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla macera severlerin ilgisini kazandı. Senaryosunu Stephen Sommers'in yazdığı film yine Sommers tarafından çekildi. Mumya Geri Dönüyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Mumya Geri Dönüyor hangi yıl çekildi? sorularının yanıtı haberimizde...

MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıl 1935. Mumya'nın geri dönerek dehşet saçmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Rick O'Connell Evelyn ile evlenmiştir ve 9 yaşında bir oğulları vardır. Fakat Imhotep'in mumyalanmış bedeni Londra'da bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez daha dehşet saçmaya başlar. İşin kötüsü, Imhotep'inkinden daha güçlü bir ruh da devrededir bu kez! İki gizemli varlığın çarpışmasına sahne olan dünyanın kaderi bir kez daha O'Connell'ların elindedir...

MUMYA GERİ DÖNÜYOR OYUNCULARI

  • Brendan Fraser
  • Rachel Weisz
  • Dwayne Johnson
  • Patricia Velasquez
  • Arnold Vosloo
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