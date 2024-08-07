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Hamburg-İstanbul Hattı (Tschiller: Off Duty) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Hamburg-İstanbul Hattı hangi yıl, nerede çekildi?

Orijinal ismi Tschiller: Off Duty olan Hamburg-İstanbul Hattı filmi TV'de ilk kez yayınlanarak izleyicilerin dikkatini çekti. İlk kez 2016 yılında vizyona giren film Almanya yapımı olarak öne çıkıyor. Peki, Hamburg-İstanbul Hattı (Tschiller: Off Duty) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 22:12 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 16:21
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Hamburg-İstanbul Hattı (Tschiller: Off Duty) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Hamburg-İstanbul Hattı hangi yıl, nerede çekildi?

Hamburg-İstanbul Hattı filmi aksiyon severler tarafından araştırılıyor. Yöentmenliğini Christian Alvart'ın yaptığı film 2016 yılında çekilmişti. Hamburg-İstanbul Hattı (Tschiller: Off Duty) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hamburg-İstanbul Hattı hangi yıl, nerede çekildi? sorularının yanıtı merak edilirken güncel bilgileri sizler için derledik.

HAMBURG-İSTANBUL HATTI KONUSU NEDİR?

Alman bir polis olan Nick'in kızı Lenny, annesinin ölümünün intikamını almak için İstanbul'a kaçar. Fakat Istanbul'dayken Süleyman Şeker tarafından Rus mafyasına satılır. Nick, kızının ortadan kaybolduğunu görünce onu kurtarmak için İstanbul'a gider ve Süleyman Şeker'i araştırır. Kızı Lenny'nin Rus mafyasının eline düştüğünü öğrenen Nick, ortağı Yalçın ile beraber kızını kurtarmak için Rusya'ya gider.

HAMBURG-İSTANBUL HATTI OYUNCULARI

  • Til Schweiger
  • Fahri Yardım
  • Luna Schweiger
  • Özgür Emre Yıldırım
  • Berrak Tüzünataç
  • Erol Afşin
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