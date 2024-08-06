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Beyaz Saray Düştü (White House Down) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Beyaz Saray Düştü hangi yıl çekildi, ne anlatıyor?

Aksiyon severlerin dikkatini çeken Beyaz Saray Düştü filmi ilk kez 2013 yılında vizyona girdi. orijinal ismi White House Down olan filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Peki, Beyaz Saray Düştü (White House Down) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 19:14 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 15:29
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Beyaz Saray Düştü (White House Down) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Beyaz Saray Düştü hangi yıl çekildi, ne anlatıyor?

İzleyicilerin dikkatini çeken Beyaz Saray Düştü filmi araştırılmaya başladı. Independence Day, The Day After Tomorrow ve 2012 gibi yüksek bütçeli filmlere imza atan Alman yönetmen Roland Emmerich'in yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Zodiac ve The Amazing Spider-Man filmlerinin senaryolarını yazan James Vanderbilt tarafından yazıldı. Beyaz Saray Düştü (White House Down) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Beyaz Saray Düştü hangi yıl çekildi, ne anlatıyor? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ (WHITE HOUSE DOWN) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük ölçüde kızını etkilemek amacıyla gizli servise dahil olabileceği bir görevde çalışmayı isteyen John Cale, Başkan James Sawyer'ın korumalarından biri olabilmek için başvuruda bulunur. Ancak ne yazık ki karşılığında aldığı yanıt olumsuz olur. Olumsuz haberi kızına vermekte zorlanan genç adam, kızını Beyaz Saray'a gidecekleri bir gezintiye çıkarır. Burada haberi vermeye hazırlanırken ortalık bir anda karışır. Paramiliter bir grup asker, Beyaz Saray'ı işgal etmiştir. Başkan, First Lady ve çocuklarının hayatı tehlikede; üçünün kaderi de John Cale'in ellerindedir!

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ OYUNCULARI

  • Channing Tatum
  • Jamie Foxx
  • Maggie Gyllenhaal

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