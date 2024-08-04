UEFA tarihinde hangi iki ülkenin A milli futbol takımları birincilik kupasını üçer kez kazanmıştır? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 4 AĞUSTOS 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "UEFA tarihinde hangi iki ülkenin A milli futbol takımları birincilik kupasını üçer kez kazanmıştır?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.
1960'tan beri düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde hangi iki ülkenin A milli futbol takımları birincilik kupasını üçer kez kazanmıştır?
A) Fransa ve İtalya
B) Hollanda ve Portekiz
C) Almanya ve İspanya
D) Arjantin ve Brezilya
Cevap: C