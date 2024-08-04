Haberler Magazin

UEFA tarihinde hangi iki ülkenin A milli futbol takımları birincilik kupasını üçer kez kazanmıştır? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 4 AĞUSTOS 2024 PAZAR

Kim Milyoner Olmak İster'de "UEFA tarihinde hangi iki ülkenin A milli futbol takımları birincilik kupasını üçer kez kazanmıştır?" sorusu soruldu. Programın izleyicileri sorunun yanıtını araştırıyor. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına geçiyor. İşte sorunun yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 21:38 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 21:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA tarihinde hangi iki ülkenin A milli futbol takımları birincilik kupasını üçer kez kazanmıştır? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 4 AĞUSTOS 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "UEFA tarihinde hangi iki ülkenin A milli futbol takımları birincilik kupasını üçer kez kazanmıştır?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

1960'tan beri düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde hangi iki ülkenin A milli futbol takımları birincilik kupasını üçer kez kazanmıştır?

A) Fransa ve İtalya

B) Hollanda ve Portekiz

C) Almanya ve İspanya

D) Arjantin ve Brezilya

Cevap: C

G.Saray transferde gaza bastı! Gabriel Sara'nın ardından....
Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin?
DİĞER
Ünlü şarkıcılar Sinan Akçıl, Fettah Can ve Alişan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın skandal paylaşımına sert tepki gösterdi!
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor: Ana gündem Orta Doğu | İşte masadaki konular...
Hatice Akbaş Paris 2024'te finalde!
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Hollandalı kanat! Beşiktaş'a Hollandalı kanat! 21:30
Trabzonspor'un acı günü! Trabzonspor'un acı günü! 21:22
Milli Boksör Hatice Akbaş aslen nereli? Milli Boksör Hatice Akbaş aslen nereli? 18:52
MotoGP Britanya'da kazanan Bastianini MotoGP Britanya'da kazanan Bastianini 17:56
Sivasspor'da şok sakatlık! Sivasspor'da şok sakatlık! 16:51
Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? 16:15
Daha Eski
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! 15:08
F.Bahçe'de Meesseman ile sözleşme uzatıldı! F.Bahçe'de Meesseman ile sözleşme uzatıldı! 14:38
F.Bahçe'ye durmak yok! F.Bahçe'ye durmak yok! 14:35
Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... 13:54
Kayserispor'dan Burak Yılmaz açıklaması! Kayserispor'dan Burak Yılmaz açıklaması! 13:31
Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak 11:51