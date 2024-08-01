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Esra Erol'da yeni sezon başladı mı, ne zaman başlayacak? | ESRA EROL'DA YENİ SEZON İLK BÖLÜM TARİHİ 2024

Ekranların sevilen programı Esra Erol'da geçtiğimiz haziran ayında sezon finali yaparak ara vermişti. Yeni sezon için bekleyiş sürerken izleyiciler de araştırmalara başladı. Esra Erol'da yeni sezon başladı mı, ne zaman başlayacak? sorguları yapılıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 22:40
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Esra Erol'da yeni sezon başladı mı, ne zaman başlayacak? | ESRA EROL'DA YENİ SEZON İLK BÖLÜM TARİHİ 2024

ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erolda'nın yeni sezonu merakla bekleniyor. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen program geçtiğimiz aylarda sezon finali yapmuştı. Peki, Esra Erol'da yeni sezon başladı mı, ne zaman başlayacak?

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haziran ayında sezon finali yapan Esra Erol'da programının yeni sezonu için meraklı araştırmalar sürüyor. Gözler Ağustos ayına çevrilirken sevilen programın daha önceki yıllarda yaptığı sezon açılışlarına bakıldığında yeni sezon yayın tarihinin Eylül ayı olması bekleniyor.

Henüz programın yeni sezonunun ilk bölüm yayın tarihi belli olmadı. Kanaldan resmi bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

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