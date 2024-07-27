Haberler Magazin BABA 3 (The Godfather) FİLMİNİN KONUSU NE? | Baba 3 filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

BABA 3 (The Godfather) FİLMİNİN KONUSU NE? | Baba 3 filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Francis Ford Coppola'nın oturduğu Baba 3 filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Suç ve aksiyon türündeki film Baba 3 hakkında arama motorlarında araştırılan 'Baba 3 filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:23
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BABA 3 (The Godfather) FİLMİNİN KONUSU NE? | Baba 3 filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Baba 3 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Baba 3 filminin konusu ne? Baba oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BABA 3 (THE GODFATHER) FİLMİNİN KONUSU NE?

Sinema tarihinin başyapıtlarından biri olan Baba serisinin üçüncü ve son filmi. Ailenin lideri olan Michael Corleone artık 60'ına geldiği için kendisine yeni bir varis aramaktadır. Kendisi yeraltı dünyasından çekilecek ve ailesinin suç dünyasıyla ile olan bağlarını da koparacaktır. Varis olarak gözünü kestirdiği kişi ise Vincent'dır. Fakat olaylar Michael'ın umduğu gibi gitmez ve yeni hesaplaşmalar ve oyunlar baş gösterir...90 yılı yapım, daha az aksiyon içerdiği için kimileri tarafından en zayıf bölüm olarak kabul edilir, ama yine de serinin önceki filmlerine göre yavaş olan rtimi sonlara doğru yükselir ve unutulmaz bir finale ulaşır.

BABA 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Al Pacino
  • Sofia Coppola
  • Andy García
  • Diane Keaton
  • Talia Shire
  • Bridget Fonda
  • Joe Mantegna
  • Eli Wallach
  • George Hamilton
  • Franc D'Ambrosio
  • Richard Bright
  • Raf Vallone

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