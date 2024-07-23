Yıldızlar Da Kayar filmi komedi severler tarafından araştırılmaya başladı. Koray Yeltekin'in senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Günay Günaydın üstleniyor. Yıldızlar Da Kayar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yıldızlar Da Kayar hangi yıl çekildi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıldızlar da Kayar, bir köyde altı ay yaşamak zorunda kalan bir popstarın hikayesini konu ediyor. Söyledikleriyle magazin gündeminden inmeyen Popstar Berkcan, yaşadığı talihsiz bir olayın ardından sosyal medyada linç edilir. Kamuoyu baskısı üzerine mahkeme, Berkcan'ı ışıltılı hayatından ve teknolojiden uzak olacağı bir köyde altı ay yaşamaya mahkum eder. Oldukça sıkıntılı günler geçiren Berkcan'ın köyde tek tanıdığı öğretmen Zeynep ve onun kız kardeşidir.

YILDIZLAR DA KAYAR OYUNCULARI