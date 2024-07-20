VADELİ HAYAT (Term Life) FİLMİNİN KONUSU NE? | Vadeli Hayat filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Vadeli Hayat filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Peter Billingsley'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Vadeli Hayat filminin konusu ne? Vadeli Hayat oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

VADELİ HAYAT (TERM LIFE) FİLMİNİN KONUSU NE?

Nick Barrow (Vince Vaughn) kendisi yapmasa da başkalarının yapacağı soygunları planlayarak para kazanan bir suçludur. Yaptığı son iş yolunda gitmeyince şehrin en tehlikeli adamlarından biri olan Victor Fuentes (Jordi Molla) peşine düşer. Öldürülme ihtimali çok yüksek olan Barrow, ayrı yaşadığı ama çok sevdiği kızı Cate'e (Hailee Stainfeld) birşeyler bırakabilmek için kendine hayat sigortası yaptırır, ancak sigorta 3 hafta sonra aktif hale gelecektir ve bu süre zarfında kiralık katillerden ve yoz polislerden kaçması gerekmektedir. Yoksa kızına hiçbirşey bırakamayacaktır. Bu nedenle kızını adeta kaçırarak gözlerden uzak bir yere giderler ama katiller Nick'in peşindedir.

VADELİ HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?