Kara Bela filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlenirken, başrollerinde ise Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil bulunuyor. Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kara Bela hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları merak edilirken güncel bilgileri sizler için derledik.

KARA BELA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni, yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA OYUNCULARI