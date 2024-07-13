BABA (The Godfather) FİLMİNİN KONUSU NE? | Baba filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Baba filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Francis Ford Coppola'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Baba filminin konusu ne? Baba oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BABA (THE GODFATHER) FİLMİNİN KONUSU NE?

Baba, 40'lar ve 50'lerin Amerika'sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor. Don Corleone'nin kızı Connie'nin düğününde, ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi, Don'u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce, ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen'in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, eski moda yöntemleri de değiştirmeye başlar.

BABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?