ŞANGAY ŞÖVALYELERİ (Shanghai Knights) FİLMİNİN KONUSU NE? | Şangay Şövalyeleri filminin oyuncuları kim?

Şangay Şövalyeleri filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini David Dobkin'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Şangay Şövalyeleri filminin konusu ne? Şangay Şövalyeleri oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ŞANGAY ŞÖVALYELERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Chon Wang ve Roy O'Bannon bütün vahşi batıyı ayakları altına aldıktan sonra bu kez Londra'dadırlar. Çin'deki asiler Chon'un babasının hayatına son verirler. Chon da bunun üzerine en yakın dostu Roy'u çağırarak intikam almak üzere Londra'ya doğru yol alır. Chon'un pek görüşmediği kız kardeşi olan Liu da diğer yandan kendi intikamını almak için planlar yapmaktadırlar. Roy, Liu ile tanışınca ona aşık olacak ve bütün bu karmaşanın iyice bir kaosa dönüşmesine yol açacaktır.

ŞANGAY ŞÖVALYELERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?