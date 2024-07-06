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ŞANGAY ŞÖVALYELERİ (Shanghai Knights) FİLMİNİN KONUSU NE? | Şangay Şövalyeleri filminin oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda David Dobkin'in oturduğu Şangay Şövalyeleri filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, macera, komedi türündeki 2003 yapımı Şangay Şövalyeleri hakkında arama motorlarında araştırılan 'Şangay Şövalyeleri filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 13:14
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ŞANGAY ŞÖVALYELERİ (Shanghai Knights) FİLMİNİN KONUSU NE? | Şangay Şövalyeleri filminin oyuncuları kim?

Şangay Şövalyeleri filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini David Dobkin'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Şangay Şövalyeleri filminin konusu ne? Şangay Şövalyeleri oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ŞANGAY ŞÖVALYELERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Chon Wang ve Roy O'Bannon bütün vahşi batıyı ayakları altına aldıktan sonra bu kez Londra'dadırlar. Çin'deki asiler Chon'un babasının hayatına son verirler. Chon da bunun üzerine en yakın dostu Roy'u çağırarak intikam almak üzere Londra'ya doğru yol alır. Chon'un pek görüşmediği kız kardeşi olan Liu da diğer yandan kendi intikamını almak için planlar yapmaktadırlar. Roy, Liu ile tanışınca ona aşık olacak ve bütün bu karmaşanın iyice bir kaosa dönüşmesine yol açacaktır.

ŞANGAY ŞÖVALYELERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Fann Wong
  • Owen Wilson
  • Aidan Gillen
  • Jackie Chan
  • Alison King
  • Donnie Yen
  • Tom Fisher
  • Aaron Taylor-Johnson
  • Georgina Chapman
  • Gemma Jones
  • Tom Wu
  • Arthur Conan
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