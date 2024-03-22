Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 22 Mart Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 22 Mart Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta puan durumu 22 Mart | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 12:40
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 22 Mart Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 22 MART? | Gelinim Mutfakta'nın 1350. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 22 Mart Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 22 MART ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Mart Cuma tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 22 MART CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1350. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 18 - 22 Mart hafta finalinde bilezikleri alan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21 Mart Perşembe günü çeyrek altını Aleyna gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 - 15 Mart haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 - 15 Mart hafta finalinde elenen isim Gözde gelin oldu.

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