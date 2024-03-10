Haberler Magazin Satranç boksunda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 MART 2024 PAZAR

Satranç boksunda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 MART 2024 PAZAR

Kim Milyoner Olmak İster'de "Satranç boksunda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur?" sorusu soruldu. Programın izleyicileri sorunun yanıtını araştırıyor. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına geçiyor. İşte sorunun yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 22:20 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 22:30
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Satranç boksunda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 MART 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Satranç boksunda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Satranç ve boks sporlarının bir araya gelmesiyle oluşan satranç boksunda her iki dalda da berabere biten müsabaka nasıl sonuçlanmış olur?

a) Satrançta beyazlarla oynayan kazanır

b) Boksta mavi köşedeki kazanır

c) Satrançta siyahlarla oynayan kazanır

d) Boksta kırmızı köşedeki kazanır

Cevap: C

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