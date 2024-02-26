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YEMEKTEYİZ puan tablosu 26 ŞUBAT Pazartesi | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neslihan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Neslihan Hanım oldu. Neslihan Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neslihan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 26 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 18:50
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 26 ŞUBAT Pazartesi | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Neslihan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Neslihan Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 26 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NESLİHAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Şubat yarışmacısı Neslihan Hanım oldu. Neslihan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nisanur: 5

Emre: 6

Oktay: 5

Çiğdem: 5

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