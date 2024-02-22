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YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 ŞUBAT Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hacer kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Hacer Hanım oldu. Hacer Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hacer kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 22 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 19:00
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 ŞUBAT Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hacer kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Hacer Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 22 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HACER KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Şubat yarışmacısı Hacer oldu. Hacer Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 7

Ayşe: 6

Menekşe: 5

Necmettin: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MENEKŞE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Şubat yarışmacısı Menekşe oldu. Menekşe Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 7

Ayşe: 5

Hacer: 6

Necmettin: 7

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYŞE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Şubat yarışmacısı Ayşe oldu. Ayşe Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 4

Hacer: 5

Menekşe: 6

Necmettin: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUSTAFA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Şubat yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Mustafa Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ayşe: 2

Hacer: 2

Menekşe: 3

Necmettin: 1

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