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Survivor'da kim elendi? | Survivor All Star elenen isim kim oldu? 1 Şubat 2024

Survivor All Star 2024'te heyecan, 1 Şubat Perşembe günü yayımlanacak bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 1 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Kim elendi?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 01:40
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Survivor'da kim elendi? | Survivor All Star elenen isim kim oldu? 1 Şubat 2024

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 1 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Eleme düellosunda Kardeniz, Pınar, Aysu ve Berna adadan gitmemek için mücadele etti. Parkurun galibi adada kalmaya devam ederken Survivor'da elenen isim KARDENİZ oldu.

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