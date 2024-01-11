Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 12 OCAK CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 12 OCAK CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 12 Ocak TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 01:10
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TV YAYIN AKIŞI 12 OCAK CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

12 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (12 OCAK)

  • 07:00 Elimi Bırakma
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.45 Diriliş "Ertuğrul"
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Türk Sineması "Afacanlar: İş Başa Düştü"

ATV YAYIN AKIŞI (12 OCAK)

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI (12 OCAK)

  • 06:00 Yargı
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Camdaki Kız
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI (12 OCAK)

  • 08:00 Bu Sabah
  • 09:45 Aile
  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI (12 OCAK)

  • 07:00 Kiralık Aşk
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz
  • 18:15 Star Haber
  • 20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI (12 OCAK)

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye All Star
  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

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