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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 8 Ocak 2023 | Survivor 3. dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 8 Ocak Pazartesi günü 3. dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geliyor. İlk iki bölümde eleme potasına Doğukan ve Yaman giderken ödül oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 8 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 8 Ocak Pazartesi Survivor'da yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 23:40
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 8 Ocak 2023 | Survivor 3. dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 8 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 8 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının ilk dokunulmazlığını MAVİ TAKIM kazandı. İkinci dokunulmazlık oyunu kazananı ise KIRMIZI TAKIM oldu. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 8 OCAK?

Survivor All Star'ın ilk iki bölümünde eleme potasına Doğukan ve Yaman gitti. 3. eleme adayı ise bölüm sonunda belli olduğunda detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

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SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

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