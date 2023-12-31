YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023 | Yılbaşında televizyonda ne var? 📺Kanalların yılbaşı programları listesi

YILBAŞINDA TELEVİZYONDA NE VAR? | Yılbaşı eğlencesini televizyon ekranlarından takip etmek isteyenler için kanallar adeta yarışa girdi. Birbirinden eğlenceli programlarıyla yeni yıl ruhunu vatandaşlara ekran başına tattıracak olanlardan kanalların yayın akışı da 31 Aralık'ın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte 31 Aralık 2023 yayın akışı ve kanalların yılbaşı programları listesi...
KANALLARIN YILBAŞI PROGRAMLARI LİSTESİ
Yılbaşı gecesinde kanallar, çeşitli yılbaşı programlarıyla 2024'ü karşılayacak. Ekranların en sevilen kanallarında yer alacak yılbaşı programları ise şöyle:
📺TRT1: Lingo Türkiye Yılbaşı Özel (21.55)
📺ATV: Yıldızlar Bana Uzak (tekrar - 20.00)
📺KANAL D: Şarkılar Bizi Söyler - Yılbaşı Özel (20.00)
📺STAR TV: İbo Show Yılbaşı Özel (20.00)
📺SHOW TV: Güldür Güldür Yılbaşı Özel (20.00)
📺TV 8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (20.00)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023
- 06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:15 Beni Böyle Sev
- 08:20 Leyla ile Mecnun
- 11:45 Enine Boyuna
- 13:00 Yeşil Deniz
- 16:10 Yabancı Sinema "Evde Tek Başına"
- 18:00 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"
- 21:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
- 01:00 1'De Nostalji
- 02:10 Leyla ile Mecnun
- 03:30 Yeşil Deniz
- 05:55 Kapanış
ATV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023
- 08.00 YERLİ DİZİ YAHŞİ CAZİBE
- 10.15 YERLİ DİZİ KERTENKELE
- 12.30 YARIŞMA KIZLAR VE ANNELERİ
- 14.30 YERLİ DİZİ YAHŞİ CAZİBE
- 17.00 YERLİ DİZİ DOKSANLAR
- 19.45 SİNEMA SKYFALL
- 22.25 SİNEMA ÇAKALLARLA DANS
- 00.20 SİNEMA ÖLÜMLÜ DÜNYA
- 02.20 SİNEMA ŞANSIMI SEVEYİM
- 04.05 SİNEMA MAİDENİN ALTIN GÜNÜ
- 06.00 SİNEMA DÖNERSE SENİNDİR
KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023
- 07:00 Yabancı Damat TEKRAR
- 08:30 Konuştukça YENİ BÖLÜM
- 09:30 Set Ekstra YENİ BÖLÜM
- 09:45 Magazin D Pazar YENİ BÖLÜM
- 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi YENİ BÖLÜM
- 13:45 Arda ile Omuz Omuza YENİ BÖLÜM
- 14:45 Arka Sokaklar TEKRAR
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM - YILBAŞI ÖZEL
- 01:30 Panik Odası
- 03:15 Panik Odası
- 05:15 Dönence TEKRAR
STAR TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023
- Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 08:15
- Sakla Beni 09:00
- Tülin Şahin ile Moda 11:00
- Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00
- Ömer 14:00
- En Güzel Bölüm 15:40
- Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 16:00
- Star Haber 18:15
- Çok Güzel Hareketler 2 - 19:00
- İbo Show Yılbaşı Özel 20:00
- Türk Müziği 04:00
- Fazilet Hanım ve Kızları 05:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023
- 08:15 Tarkan
- 10:00 Yılbaşı Sürprizi Canlı
- 13:00 Namuslu
- 15:00 Sandık Kokusu Tekrar
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
- 01:00 Sandık Kokusu Tekrar
- 03:45 Namuslu
- 05:30 Ne Gemiler Yaktım
TV 8 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023
- 09:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 Yabancı Sinema / Sara'ya İki katır
- 12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
- 17:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
- 20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
- 01:15 Cevap Ver Türkiye
- 03:15 Gazete Magazin