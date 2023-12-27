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MASTERCHEF 3. CEKET KİMİN OLDU? 27 Aralık MasterChef'te 3. finalist olan isim kim?

Masterchef All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yıl 5 finaliste ceket dağıtan Masterchef'te ilk iki ceketi Tahsin ve Barbaros'un almasının ardından üçüncü ceketin sahibi için nefesler tutuldu. Peki 'Masterchef 3. ceketi kim kazandı? 27 Aralık MasterChef'te 3. finalist kim oldu?' soruları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cevaplar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 01:10 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 01:20
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MASTERCHEF 3. CEKET KİMİN OLDU? 27 Aralık MasterChef'te 3. finalist olan isim kim?

MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM KAZANDI? | MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 5 yarışmacıya verilecek ceketlerin ikincisini kazanan yarışmacı Barbaros oldu. Bugün 3 Mihcelin yıldızlı restoranın sahibi Osman Sezener'i konuk alan Masterchef'te, en başarılı tabağın sahibi üçüncü ceketi almaya hak kazanacak. Peki Masterchef 3. ceketi kim kazandı? 27 Aralık MasterChef'te 3. finalist kim oldu? İşte detaylar...

27 ARALIK MASTERCHEF'TE 3. CEKETİ KİM ALDI, HANGİ YARIŞMACI FİNALİST OLDU?

İlk finalistin Tahsin olmasının ardından bu haftanın üçüncü ceketi, 27 Aralık Çarşamba akşamında yayımlanacak bölümde belli oldu. Masterchef'te 3. ceket sahibi ESRA oldu.

Osman Sezener kaç yaşında, nereli? 3 Michelin yıldızlı şef Osman Sezener biyografisi Devamını Oku BUNU DA OKU

🌟MICHELIN YILDIZI NEDİR?🌟

Michelin Rehberi'nin yer aldığı ülkelerde verilen yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.

⭐Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor.

⭐⭐İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor.

⭐⭐⭐Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.

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