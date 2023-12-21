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TAŞIYICI (THE TRANSPORTER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Taşıyıcı filminin oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

Corey Yuen'in yönetmenliğini üstlendiği Taşıyıcı filminin konusu, oyuncuları ve ne zaman çekildiği merak edilenler arasında yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak Taşıyıcı filminin detayları araştırılmaya başladı. İşte senaryosunu Robert Mark Kamen ve Luc Besson'ın kaleme aldığı gerilim türündeki Taşıyıcı filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:28 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 08:57
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TAŞIYICI (THE TRANSPORTER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Taşıyıcı filminin oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

Taşıyıcı filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı, filmseverler televizyon ekranlarına gelecek Taşıyıcı filminin detaylarını sorgulamaya koyuldu. 2002 yılında beyazperdede ilk kez izleyici ile buluşan Taşıyıcı filminin detayları haberimizde...

TAŞIYICI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eski bir asker olan Frank Martin (Jason Statham) başarılı bir dövüşçü ve savaşçı olarak bilinse de artık daha sakin bir işte çalışmaktadır ve arkadaşı olan Fransız komisere de hayatıyla ilgili bazı yalanlar söylemektedir çünkü aslında kendisi bir taşıyıcıdır.

Kendisi bazen suçlu bile olsa normal insan veya paket taşır. Makul bir ücret karşılığı taşıyıcılık yapan Frank, işinde oldukça ciddi ve soğukkanlıdır. Bir tek soru sormadan, ona verilenleri taşır fakat ona verilen bilgiler tamamen doğru olmalıdır.

Frank Martin'in tam üç kuralı vardır ve bunları bozmaz.

"Anlaşmayı bozma"

"İsim yok"

"Paketi açma"

Bir gün bir taşıyıcılık yaparken aynı adamlar, kendisini bir paket taşıması için tutarlar ve Frank paketi bagaja koyarak yolunda devam eder. Her taşıyıcılığı boyunca sadece bir defa mola veren Frank Martin, bu molasında bagajı açarken oldukça ilginç bir şeyle karşılaşır: paket kımıldıyordur.

Bir canlı olduğunu düşünse de soğukkanlılığını korur ancak sonunda yine de dayanamaz, paketi açar. Paketin içinde Lai adında Asyalı bir kız vardır. Taşıyıcı gittikçe her üç kuralı da bozar ve artık başı derttedir.

Kendisini öldürmek isteyenlerin yanı sıra, şimdi Asyalılar'ı kaçıran bir gemiyi de durdurmak zorunda olan Frank tüm bunların içinden nasıl çıkacaktır?

TAŞIYICI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Jason Statham - Frank Martin

  • Shu Qi - Lai

  • Matt Schulze - Darren 'Wall Street' Bettencourt

  • François Berléand - Tarconi

  • Ric Young - Bay Kwai

  • Doug Rand - Lider

  • Didier Saint Melin - Patron

TAŞIYICI FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Taşıyıcı filmi 2002 yılında Fransa'da çekilmiştir ve Ekim ayında vizyona girmiştir.

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