Haberler Magazin GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 ARALIK |💪Yapabileceğinize inanmak savaşın yarısıdır.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 ARALIK |💪Yapabileceğinize inanmak savaşın yarısıdır.

21 Aralık Perşembe günü, yurt genelinde soğuk bir havaya uyanan astrolojiseverler, gezegenlerin dizilişini merak ediyor. Perşembe gününden itibaren, güçlü güneş, kurallara uyan, hırslı Oğlak burcuyla ortaklaşa, size çok ihtiyaç duyulan kararlılığın bir dozunu veriyor. Şimdi, son zamanlarda en çok zorlandığınız sağlıksız alışkanlıkların ve ayartmaların üstesinden gelmenize yardımcı olacak bazı ciddi hedefler belirleyin. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 17:20
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GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 ARALIK |💪Yapabileceğinize inanmak savaşın yarısıdır.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 ARALIK | Merkür retrosu bu hafta sonu itibariyle Oğlak burcundan ayrılıyor. Yay burcunda devam edecek olan Merkür Retrosu etkisini 5 Ocak 2024'e kadar sürdürecek. Bu gerileme sürecinde eğitim-öğretim, inançlar, aşk hayatı, yaşam tarzı ve seyahat ile ilgili konular ön planda olacak. Yüzleşmeniz gereken bazı eski bağlantılar ve tekrarlanması gereken konular olabilir. Eksikler tamamlanmalı. Tamamlanmadığı sürece Merkür Retrosu daha güçlü karşınıza çıkabilir. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Aşk hayatınızdan son derece memnun musunuz? Bu hususların birçoğu sizi durumu değerlendirmeye ve gerekirse bazı çözümler geliştirmeye itecektir. Sahiplenmeniz büyük bir sorun olabilir. Bir deney deneyin. Partnerinize daha fazla özgürlük verin. Size riskli görünebilir ama değil. Dizginleri biraz gevşetin.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Birini sevmek, o kişinin bir gün gitmeyeceğinin garantisi değildir. Sevginizi özgürce ve koşulsuz olarak vermelisiniz. İnsanlara sürekli garanti veya koruma isteyerek yaklaşırsanız onlara güvenmediğinizi hissettirirsiniz. Buna karşılık, sana güvenmeyecekler. Bu bir kısır döngü. Tek çıkış yolu koşulsuz olarak kalbinizi vermektir.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran)

👉Bir rehbere ihtiyacınız var. Bu, kendinizi öğrenci rolüne sokmak anlamına gelse bile, bir alanın ustasından öğrenmenin zamanıdır. Bu sizin için harika bir değişiklik, özellikle de başkalarına öğreten kişi siz olduğunuz için. Bu tür bir egzersiz size çok iyi şeyler yapabilir. Çalışmak istediğiniz yeni bir konu varsa, şimdi onu benimsemenin tam zamanı.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz)

👉Bu meditasyon dolu bir gün. Bir süredir yapmaya vaktiniz olmadığı için içinizde nasıl hissettiğinizi değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Her zaman "görevinizi" yapmanın yükünden kurtulma sürecindesiniz. Mucizeler mucizesi, sonunda her zaman çalışamayacağınızı anlayacaksınız! Bir ara verin.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉Eski şeytanlar ve hayaller bugün gündemde. Sanatçı olmak ister misin? Emin misin? Eğer bir sanatçıysanız daha öne çıkmak mı yoksa zengin olmak mı istersiniz? Bu tür hayallere karşı dikkatli olun çünkü sizi hayattan zevk almaktan alıkoyarlar. Burada ve şimdi yaşayın. Halihazırda sahip olduğunuz şeyleri benimsemek, sonuçta size daha zengin veya daha ünlü olanlarla aynı tatmini verecektir.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Günlük hayatınız düzensiz görünüyorsa değiştirin. Gecikme. Hayatın koşuşturmacasının sizi binlerce farklı yöne koşturduğunu söylüyorsunuz. Gerçekten ülkede huzur ve sessizlik içinde yaşamayı tercih edersiniz. Bu kadar dramatik bir değişiklik yapmak mümkün. Büyük uyarlanabilir güçlerinizin avantajlarından yararlanın!

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Geri çekilmekten hoşlanmazsınız. Hedeflerinize ulaşana kadar sessizce bekleyemezsiniz. Keyif alabilmeniz için ara sıra hoş olmayan görevlerin yerine getirilmesi gerektiğini bilin. Bugün de durum budur. Neyse ki gün, yoğun çaba dönemleriyle sakin geçeceğe benziyor. Artık geleceğe hazırlanabilirsiniz.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Bugün yeni biriyle tanışacağınız gün mü? Mümkün! Astral yönler bunu sizin için çok daha kolay hale getirecek. Şu anda sahip olduğunuz harika enerji göz önüne alındığında, büyüleyici biri sizden etkilenebilir. Bu harika günün tadını çıkarın. Size özel tasarlandı!

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Sakin ve verimli bir gün geçirmeyi bekleyebilirsiniz. Kamusal veya özel yaşamınızda başlattığınız projeler ne olursa olsun, ilginç bir şekil almaya başlamalıdır. Yavaş yavaş belirsizlikler ortadan kalkacak. Zamana güvenin çünkü şu anda sizin lehinize çalışıyor.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Önümüzde ciddi bir gün var. Çevrenizdeki herkesin sessizlik ve izolasyon içinde kendi ihtiyaçlarına yoğunlaşması biraz yalnızlık hissi veriyor. Ama bu kadar çok sorunu çözdükten ve bu kadar çok iş hallettikten sonra bu gece harika bir duygunun keyfine varacaksınız. Sonuçta bu çok olumlu bir gün olacak ve sonunda kendinizle gurur duyacağınız bir gün olacak!

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉İlişkilerinizi daha önce hiç olmadığı kadar temizliyor, süpürüyor ve toparlıyorsunuz. Daha yapılacak çok şey var ama sonunda ilişkileriniz tamamen farklı biçimlere bürünecek. Bugün örneğin grubunuzdan biri fikirlerinizi destekleyecektir. Değişme sürecindesiniz. Önemli olan herkes sizi destekleyecektir.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Büyük nehirler su damlalarından doğar. Şu anda hayatınızda fırsatlar eksik değil. Kişisel ve mesleki yaşamlarınızda gevşemek için harika bir zaman. Hiçbir zaman çok çalışmaktan çekinmedin. Sen onu kucakla. Günü, iyi yapılmış bir işin getirdiği memnuniyeti hissederek bitireceksiniz. Tebrikler!

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