SURVIVOR ALL STAR 2024 | Survivor ne zaman başlıyor? Survivor Türkiye yayın tarihi

Survivor Türkiye 2024 bölümler için az bir süre kaldı. Acun Medya yapımcılığında her yıl ekrana gelen yarışma programı kıyasıya rekabete ev sahipliği yapıyor. Sıkı Survivor takipçileri Survivor ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını ararken, Survivor 2024 yayın tarihi de sorgulanmaya başladı. Detaylar haberimizde...

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor All Star 2024 yayın tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Yarışma programı her yıl olduğu gibi bu yıl da TV8 kanalı üzerinden izleyici karşısına geçecek.

SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI