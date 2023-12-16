SURVIVOR ALL STAR 2024 | Survivor ne zaman başlıyor? Survivor Türkiye yayın tarihi

Survivor Türkiye 2024 bölümler için az bir süre kaldı. Acun Medya yapımcılığında her yıl ekrana gelen yarışma programı kıyasıya rekabete ev sahipliği yapıyor. Sıkı Survivor takipçileri Survivor ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını ararken, Survivor 2024 yayın tarihi de sorgulanmaya başladı. Detaylar haberimizde...
SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor All Star 2024 yayın tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Yarışma programı her yıl olduğu gibi bu yıl da TV8 kanalı üzerinden izleyici karşısına geçecek.
SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
- Nefise Karatay
- Seda Ocak
- Begüm Yücetan
- Sahra Işık
- Seda Aktuğlu
- Damla Can
- Hakan Hatipoğlu
- Yiğit Poyraz
- Yasin Obuz
- Özgür Tetik
- Yunus Emre
- Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
- Pınar Saka
- Merve Aydın
- Nagihan Karadere
- Gizem Memiç
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Berna Canbeldek
- Doğukan Manço
- Furkan Kızılay
- Ersin Korkut
- Sercan Yıldırım
- Turabi
- Bozok Gören
- Nihat Altınkaya