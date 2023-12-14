GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 ARALIK | Retro'dan dolayı kafa karışıklığı ve paranoya peşinizden gelebilir..

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 ARALIK | Yılın son Merkür Retrosu maalesef ki bazı olumsuzluklar getirebilir. Geri dönen eski sevgililer, iletişim sıkıntıları, teknolojik aletlerde bozulmalar olabilir. Bu da kafa karışıklığına veya daha kötü durumlarda biraz paranoyaya neden olabilir. Kendiniz veya değer verdiğiniz biri hakkında kötü bir söylenti veya dedikodu duyduğunuzda, hikayenin tamamını bilmediğinizi unutmayın. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Artan hayal gücü ve yaratıcılık, finansal arenada kendinizi ilerletmek için yeni düşünceler getirebilir. Dış kaynaklardan alınan pratik bilgiler içgörülerle birleşerek size faydalı fikirler sunar. Herhangi bir işlem yapmadan önce her şeyi dikkatlice düşünün. Başkalarının tavsiye ve tavsiyelerine açık olun. Ne yapmayı seçerseniz seçin, bugün çok şanslı olacağınızın sözünü veriyor.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Sosyal etkinlikler önünüze heyecan verici yeni bağlantılar getirebilir. Her türden partnerle ilişkiler verimli ve karşılıklı yarara dayalı olmalıdır, özellikle de kişiler aynı zamanda yakın arkadaş olduğunda. Yeni bir iş ortaklığına girmeyi düşünüyorsanız, bu konuyu ciddi olarak tartışmaya başlamanın günüdür.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉Verimli, pratik yetenekleriniz bugün çok yüksek düzeyde çalışıyor. Üzerinde çalıştığınız uzun vadeli bir hedefe nihayet ulaşılabilir, bu da iyi bir şans ve takdir getirebilir. Çabalarınız muhtemelen takdir edilecektir. Çalışmalarda büyük ilerleme olabilir.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉Güçlü iş anlayışınız ve pratik becerileriniz, hayal gücü ve yenilikle birleşerek ilerleme sağlar. Uzaklardan gelen bilgiler özellikle değerli olabilir. Arkadaşlarla ilişkiler sıcak ve işbirlikçi olmalıdır. Aşk ilişkileri de ödüllendirici olabilir. Dışarı çıkıp iyi vakit geçirerek biraz stres atmayı düşünün.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉Arkadaşlarınız ve aileniz bugün sizi ziyaret edebilir. Uzmanlıkları üzerinde çalıştığınız projeye fayda sağlayacak yeni arkadaşlar getirmeleri muhtemeldir. Bu projeden kazanacağınız tüm parayı nasıl harcayacağınızı hayal edebilirsiniz. Paranız olana kadar alışverişi ertelediğiniz sürece bunda bir sorun yoktur.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Mahallenizdeki, belki de evinizdeki bir sosyal etkinlik, kariyerinizi ilerletmek için kullanabileceğiniz yararlı bilgileri önünüze getirebilir. Bazı değerli bağlantılar kurabilirsiniz. Komşulardan alınan bilgiler aydınlatıcı olabilir. İyimser, hevesli ve motive hissetmelisiniz. Bugün başladığınız her şey başarıyı getirmelidir.

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Mevcut astral ortamla birlikte mesleki ve finansal çıkarlarınız daha iyi bir hal alabilir. Karşılaşmış olabileceğiniz zorluklar sanki sihirli bir değnek varmışçasına ortadan kayboluyor gibi görünüyor. Kariyerinizde veya kişisel olarak yaptığınız iş ne olursa olsun, daha sorunsuz ilerlemelidir. Kendinizi güçlü, enerjik ve iyimser hissetmelisiniz.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Tüm göstergeler zihinsel ve fiziksel olarak harika hissettiğinizi gösteriyor. Mesleki ve mali çıkarlarınız aniden daha iyiye doğru dönüş yapabilir. Aşk meseleleri de iyi gidiyor olmalı ve bugün çocuklar büyük mutluluk veriyor. Bu, gelecek için planlar yapmak ve en değerli hedeflerinizi takip etmek için iyi bir zamandır.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Bugün sizden oldukça yaşlı birinin yardımıyla maddi zorlukların üstesinden gelinebilir. Yararlı tavsiyeler gelecekteki eylem planını geçmişte göründüğünden daha net ve daha pratik hale getirebilir. Pratik yeteneğiniz artar ve güçlü duyguların onu kullanmanızı engellemesine izin verme olasılığınız azalır. Sezgisel yetenekler de yardımcı olabilir.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Bugün aradığınız bir bilgi ortaya çıkabilir. Bir arkadaşınıza veya belki bir aile üyenize yardım etmek için para yönetimi becerilerinize ihtiyaç duyulabilir. Muhtemelen ileteceğiniz bazı iyi ipuçlarınız olacaktır ve minnettarlık gelecektir. Burnunu bileği taşına daya ve yola çık!

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉Gezegensel hizalamanın değişmesiyle birlikte, geçtiğimiz birkaç haftadaki tüm çabalarınız nihayet meyvesini verebilir. Başarı ve iyi şans, özellikle para söz konusu olduğunda güçlü bir şekilde işaret edilir. Finansmanla ilgili endişeler muhtemelen ortadan kalkacak ve hatta kamuoyunun takdirini bile kazanabilirsiniz. Bu tatmin edici bir dönem olmalı.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Uzun zamandır beklediğiniz bir tatil ya da yapmayı umduğunuz bir hamle nihayet mümkün olabilir. Gitmeden önce halletmeniz gereken bazı evrak işleri olabilir. İşinizdeki ilerlemeyle ilgili düşünceler aklınızda oynuyor olabilir ve pazarlanabilirliğinizi artırmak ve hedeflerinize ulaşma yolunda bir adım atmanıza yardımcı olmak için bir veya iki kursa katılmayı düşünebilirsiniz.